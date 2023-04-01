تقرير روسي: الجيش الأمريكي نقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق

اتهم تقرير إعلامي روسي، قوات الجيش الأمريكي بنقل شحنتي أسلحة عبر المعابر اللاشرعية بين سوريا والعراق، ساردا تفاصيل مثيرة في هذا الصدد.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن الجيش الأمريكي عاود اختراق الحدود السورية العراقية، بإدخال قافلتي أسلحة وتجهيزات تقنية إلى الأراضي السورية عبر المعابر اللاشرعية، لتعزيز قواعده التي تعرضت للاستهداف بوتيرة تصاعدية خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، قولها إن قوات التحالف الدولي المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، أدخلت اليوم السبت الأول من أبريل، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية مكونة من 25 شاحنة، دخلت الأراضي السورية عبر (معبر الوليد) غير الشرعي قرب بلدة (اليعربية) شرقي الحسكة قادمة من العراق.

وأضافت أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، أدخلت قافلة الأسلحة التي أدخلها الجيش الأمريكي توجهت مباشرة إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي 50 كيلومترا جنوبي محافظة الحسكة.

وكانت قوات "التحالف الدولي" قد أدخلت خلال الساعات الماضية، رتلاً عسكرياً جديداً إلى شرقي سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، مؤلفاً من 6 شاحنات، يرافقها مدرعات أمريكية، تحمل على متنها صناديق مغلقة ومواد لوجستية وأسلحة وذخائر.

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور، إن الرتل توجه فوراً إلى قاعدة التحالف الدولي بقيادة القوات الأمريكية، في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشرقي، ومن ثم عادت الشاحنات أدراجها إلى النقطة التي أدخلت منها بعد أن أفرغت حمولتها.

وفي 28 مارس المنصرم، أدخلت قوات "التحالف الدولي" رتلاً عسكرياً إلى شرق سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، مؤلفاً من 40 شاحنة، تحمل صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومواد لوجستية وأسلحة وذخائر، حيث توجه الرتل باتجاه قواعدها بريف الحسكة، وفق التقرير.

كما سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية استطلاعية، مؤلفة من 4 دبابات برادلي، برفقة عربة لقوات "قسد"، يوم أمس الجمعة، حيث تجولت في بلدة معبدة في ريف القامشلي شمالي الحسكة، لمتابعة ولرصد التحركات في المنطقة التي تعتبر ملاصقة لقاعدة خراب الجير التي تعرضت في اليوم الأول من شهر رمضان لهجوم صاروخي أدى لمقتل جندي أمريكي وإصابة 5 آخرين.