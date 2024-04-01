سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر مطلع، إن شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أوبن أيه.آي" تعتزم فتح مكتبا لها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الشهر الحالي في إطار مساعي الشركة للتوسع عالميا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول، إن مكتب اليابان سيكون الأول للشركة الأمريكية في آسيا.

وسيكون هو الثالث للشركة خارج الولايات المتحدة بعد مكتبي لندن ودبي.

يذكر "أن أوبن أيه.آي" حققت شهرة كبيرة عندما كشفت عن منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة "شات جي.بي.تي" في نوفمبر 2022.

وفي أوائل العام الماضي اشترت مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت حصة مسيطرة شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه.آي"، مقابل 10 مليارات دولار.

يذكر أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنتشر بين الشركات اليابانية، حيث تتسابق الشركات مثل سوفت بنك كورب ونيبون تيليجراف أند تليفون كورب لتوفير خدماتها للمتحدثين باللغة اليابانية.

وفي أبريل الماضي قال سام ألتمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي"، إن شركته تدرس فتح مكتب لها في اليابان.

كما تعتزم الشركة زيادة خدماتها باللغة اليابانية، والعمل مع الحكومة اليابانية لتقليل مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.