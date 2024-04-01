حماس: اكتشاف جثامين شهداء دفنتهم إسرائيل أحياءً بمجمع الشفاء

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف جثامين "شهداء مقيّدي الأيدي" دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أحياءً"، ضمن "فظائع" ارتكبها خلال اقتحامه مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقالت حماس، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، إنه "بعد انسحاب جيش الاحتلال (الإسرائيلي) الإرهابي" من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه تكشف "حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمكان".

وأفادت الحركة بـ"تدمير للمباني، وحرق وتجريف للأقسام، ونسف للأحياء المحيطة به على رؤوس ساكنيها، وآثار عمليات الإعدام المروّعة التي تم اكتشافها".

وعددت من بين ذلك "جثامين الشهداء مقيّدي الأيدي المدفونين أحياء، أو الذين تحللت أجسادهم وتعفنت، أو الذين داستهم جنازير الدبابات، وغيرها من الفظائع"، بحسب البيان.

وحمَّلت حماس "الإدارة الأمريكية والرئيس (جو) بايدن شخصيا المسئولية الكاملة عمّا جرى ويجرى من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج للحياة المدنية في قطاع غزة".

ودعت الهيئات القضائية الدولية، وخصوصا المحكمة الجنائية إلى "البدء في إجراءات فعلية للتحقيق في الجرائم والفظائع التي حدثت في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه".

وفجر اليوم الاثنين، انسحب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه لمدة أسبوعين، مخلفاً مئات الجثث داخل المجمع ومحيطه، فضلا عن إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.