انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل من داخل ومحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين، بعد فترة حصار دامت لمدة تقارب الأسبوعين، وذلك حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الفلسطينية.

توجهت قوات الجيش الإسرائيلي جنوباً، حيث يتواجد معسكرها المؤلّف من الدبابات والجرافات، في المنطقة الممتدة بين حي الشيخ عجلين وحي تل الهوى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش قتل الجيش 200 فلسطيني على الأقل، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتقال أكثر من 500 آخرين، إضافة إلى احتجاز 900 آخرين للتحقيق معهم، من 6 آلاف فلسطيني حوصروا في المستشفى خلال الحصار على المجمع.

يأتي هذا الانسحاب عقب هجوم وحصار لقوات الجيش الإسرائيلي استمر لأكثر من أسبوعين على المجمع ومحيطه، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين القتلى والجرحى من الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال مئات آخرين.