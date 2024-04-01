محافظ الأقصر يناقش الأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع اكتشاف الأبطال

ناقش المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" بقرى مبادرة "حياة كريمة" في مراكز أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية.

واستعرض محافظ الأقصر، تنفيذ المشروع على 4 مراحل تبدأ باكتشاف المواهب في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا، من خلال رابط التسجيل الخاص بموقع المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،

ثم مرحلة التواصل مع الطلاب المسجلين على الموقع والاختبارات الأولية ثم التصفية، ثم تبدأ المرحلة الثالثة في شهر أغسطس للتدريب المكثف والمعسكر المغلق، وهي المرحلة النهائية لتعزيز القدرات الفنية للمواهب في جميع المحاور، وتأتي المرحلة الأخيرة والرابعة وهي مرحلة التبني للأطفال خريجي البرنامج في المراحل السابقة، وتشمل مرحلة التبني هنا الطفل وأسرته صحيا، وتعليما، واجتماعيا.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر، إن مشروع اكتشاف الأبطال يستهدف الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة، مؤكدا دعم المحافظة لكافة الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024"، وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات "الرياضة ـ والتكنولوجيا ـ والفنون"؛ للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية، وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية.