السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بالاتجار في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 12577 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2023، بمعاقبة صاحبة محل ملابس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بحيازة جوهر حشيش مخدر وجوهر بانجو مخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 210 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، و10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها على النحو المبين في التحقيق.