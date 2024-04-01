 الأوقاف تعلن تجهيز 12 ألفا و811 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر بالشرقية - بوابة الشروق
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الأوقاف تعلن تجهيز 12 ألفا و811 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 10:55 ص

أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تجهيز 12 ألفا و100 مسجد تشرف عليهم المديرية إداريًا ودعويًا، و711 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتها؛ لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وجاءت الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالتالي:

- أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.
- السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
- السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وأكد تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها؛ لمتابعة تنفيذ كل التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية.

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