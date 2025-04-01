الصين: مستعدون للقيام بدور ينهي حرب أوكرانيا ويحفظ حقوق روسيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بناء في سبيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي الوقت نفسه الدفاع عن حقوق موسكو.

وقال الوزير الصيني، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، قبيل اجتماع مقرر في موسكو، بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن الصين مستعدة، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي في حل النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك بينما يقوم وانج بزيارة رسمية إلى روسيا من 31 مارس إلى 2 أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني اليوم في موسكو.

كما قال الكرملين إن لافروف سيبحث مع نظيره الصيني آفاق حل الأزمة الأوكرانية، متوقعاً أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصيني أيضاً.

وتأتي هذه التطورات بعدما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة أمريكية أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، واقترح، الجمعة، أن يتنحى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في إطار عملية السلام.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سينفّذ حصته" من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أريد التأكد من أنه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ حصته من الاتفاق الآن".