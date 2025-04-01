الجمارك الألمانية تصادر ناقلة النفط الروسية إيفينتين

احتجزت الجمارك الألمانية ناقلة النفط "إيفينتين" التي تعطلت في بحر البلطيق قبالة سواحل جزيرة روجن الألمانية في يناير.

وذكر متحدث باسم وزارة المالية الاتحادية أنه "من خلال المصادرة، تمت تهيئة الظروف لاستخدام السفينة وشحنتها"، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تنفيذ تغيير الطاقم. وقالت الوزارة إن من غير الممكن تقديم معلومات إضافية بسبب الإجراءات الجمركية الجارية في الوقت الحالي.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أفادت في فبراير الماضي بأنه تمت مصادرة السفينة بما في ذلك شحنتها. لكن المتحدث باسم الوزارة رفض آنذاك تأكيد الأمر. وكانت دول الاتحاد الأوروبي أدرجت "إيفينتين" بالفعل ضمن قائمة العقوبات ضد روسيا. وبذلك تصبح الناقلة واحدة من أكثر من 150 سفينة في ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي التي تخضع للعقوبات.

كانت "إيفينتين" ظلت عائمة بلا حراك في بحر البلطيق على مدار ساعات في يناير بعد تعطل جميع أنظمتها. وقامت قوات طوارئ ألمانية بتأمين الناقلة وسحبتها إلى منطقة قبالة جزيرة روجن على مسافة غير بعيدة عن مدينة زاسنيتس.

ومنذ ذلك الحين، ظلت هناك. وفقًا للمعلومات السابقة، كانت السفينة، التي ترفع علم بنما، تحمل نحو مئة ألف طن من النفط على متنها. وكانت الناقلة في طريقها من مدينة أوست-لوجا في روسيا إلى عبور قناة السويس.