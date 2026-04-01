اليابان تشكل مجموعة عمل لبحث تأمين المنتجات الحيوية

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة شكلت مجموعة عمل لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان توفير إمدادات مستقرة للمنتجات الحيوية.

وأوضحت تاكايشي أن مجموعة العمل ستجري مناقشات ملموسة حول الإجراءات اللازمة لتأمين المنتجات البترولية بشكل مستقر في خضم الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وهو نقطة تحكم رئيسية في نفط العالم، في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي).

وأضافت أنه تحسبا لعدم حسم هذا الوضع في أي وقت قريب، ستعمل اليابان بسرعة على تنويع مسارات التوريد.

وقال تاكايتشي، خلال حديثها في الاجتماع الذي عقد اليوم بمكتبها في طوكيو مع وزراء معنيين بموضوع الشرق الأوسط: "سنقوم بفحص وضع إمدادات المنتجات الحيوية بشكل شامل، وسننظر في إجراءات مفصلة تأخذ في الاعتبار كامل سلسلة الإمداد لدينا، بما في ذلك الجزء الخارجي منها."

وستضم مجموعة العمل، التي يرأسها وزير الصناعة ريوسي أكازاوا، والذي تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن تأمين إمدادات مستقرة من المنتجات الحيوية أمس الاثنين، أيضا من مسؤولين بدرجة مديرين عموم من الوزارات والهيئات الحكومية.