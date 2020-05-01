 الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف عملية تسلل إلى إحدى قواعده وسرقة معدات عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف عملية تسلل إلى إحدى قواعده وسرقة معدات عسكرية

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
تل أبيب - (د ب ا)
نشر فى : الجمعة 1 مايو 2020 - 1:35 ص | آخر تحديث : الجمعة 1 مايو 2020 - 1:35 ص

ذكرت قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد مساء الخميس، أنه تم العثور على قطع طولي في السياج المحيط بها، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عملية تسلل.

وكشف تحقيق أولي أن عدة أشخاص تسللوا إلى القاعدة وسرقوا معدات عسكرية والحقوا اضرارا بالقاعدة ثم لاذوا بالفرار، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وتم إصلاح القطع في السياج وتجري الشرطة العسكرية تحقيقا بشأن الحادث.

ولم يتم الكشف عن اسم القاعدة أو موقعها بالضبط.

يشار إلى أنه تم في عامي 2017 و2018 سرقة معدات عسكرية من قاعدتين للجيش لم يتم الكشف عن اسميهما أو موقعهما.


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