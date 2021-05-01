9 دول بالاتحاد الأوروبي تكشف خططها الوطنية للإنعاش

قدمت تسع دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش، بقيمة مليارات الدولارات، مع نفاد الموعد النهائي غير الرسمي اليوم الجمعة.



وكان الاتحاد الأوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويتعين على البلدان أن تقدم خططا بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله، رهنا بشروط معينة.



وعلى سبيل المثال، سيتعين على البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37% من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و20% للرقمنة.



وذكرت المفوضية الأوروبية أنه حتى مساء اليوم الجمعة، لم تقدم خططها سوى فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج.



المتحدثة مارتا ويكزوريك، قالت إن هذا مجرد موعد توجيه، مشيرة إلآ أن الأمر متروك حقا للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها.



وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق.



وسوف تستعرض المفوضية كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة.



كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على "قرار الموارد الخاصة" المقترح.



ولا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة.



وبموجب صيغة معقدة، من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020.