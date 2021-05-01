إيران تسجل 332 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران، اليوم السبت، أنه بوفاة 332 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في إیران 72 ألفا و90 شخصا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضیة، تسجیل 17 ألفا و80 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلی ملیونين و516 ألفا و157 شخصا، من بينهم 5 آلاف و421 شخصا في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب الوزارة، بلغ عدد المتعافین من الفیروس ملیون و971 ألفا و64 شخصا.

وأشارت إلى أن 15 مليونا و961 ألفا و178 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا المسبب لمرض "کوفید 19" في أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، أعلن مدير منظمة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، استيراد 2ر2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.