بابا الفاتيكان يجدد دعوته لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين بمدينة ماريوبول الأوكرانية

جدد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، دعوته لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وقال البابا، في كلمة القاها أمام آلاف المصلين بساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية: "أفكاري مع مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعرضت للقصف والتدمير، وأجدد الطلب بإقامة ممرات إنسانية آمنة للأشخاص المحاصرين في مصنع الصلب في تلك المدينة".

وأضاف: "أعاني وأبكي حينما أفكر في معاناة الشعب الأوكراني، لاسيما كبار السن والأطفال"، مطالبا بعدم الانصياع لمنطق العنف والسير في طريق الحوار والسلام.