وكيل «الشباب والرياضة» بالقليوبية يشهد فاعليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب سنهرة

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شهد اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المباراة النهائية وحفل ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب سنهرة بطوخ والتي أقيمت بين فريقي (نصار وإسلام) للتافس على المركز الأول بالدورة.



وفازت فرقة نصار في المباراة النهائية بواقع هدفين مقابل هدف لتحصل فرقة نصار على المركز الأول في الدورة الرمضانية وترفع كأس الدورة الرمضانية.

تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة وهي عبارة عن زي رياضي للمركز الأول والثاني وكأس البطولة للمركز الأول، جدير بالذكر مشاركة 28 فرقة في الدورة الرمضانية بمركز شباب سنهرة خلال الشهر الكريم.

كما نظم المركز احتفالية كبرى بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وفقرة في الإنشاد الديني وفقرات من الشعر قدمها أعضاء مركز شباب سنهرة وعرض فني لفرقة التنورة وعرض رياضي حول بساله أبطال القوات المسلحة قدمه طلاب سنهرة الإعدادية.

كما اشار الصبروط في كلمته إلى اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة دعم الانشطة الشبابية والرياضية بمراكز الشباب مشيرا الى الطفرة الإنشائية الغير مسبوقة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والتي تساهم بشكل كبير في بناء الشخصية المصرية رياضيا وفنيا وثقافيا وسياسيا وعلميا واجتماعيا .

شملت الاحتفالية أيضا تكريم حفظة القرأن الكريم من طلائع المركز والذين قدم لهم المركز دروع وشهادات تقدير ومبالغ مالية حيث نظم المركز مسابقة القرأن الكريم بمشاركة 180 طليع وطليعه تم تكريم 90 منهم لختم وحفظ القرأن الكريم كاملا.

كما كرم مركز شباب سنهرة قدامى اللاعبين من ابناء للمركز والفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني في الدورة الرمضانية وكذلك عدد من المنظمين لما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة لانجاح الدورة الرمضانية بالمركز في حضور النائب عزيز سابق والنائب اسامة فتحي عبد الرحمن وعماد لطفي مدير ادارة شباب طوخ واحمد حجاج رئيس مجلس إدارة المركز وسط جمهور غفير من اهالي قرية سنهرة.