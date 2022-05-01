 العراق: المستشفيات تستقبل عشرات من حالات الاختناق جراء موجة غبار كثيفة تتعرض لها البلاد - بوابة الشروق
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العراق: المستشفيات تستقبل عشرات من حالات الاختناق جراء موجة غبار كثيفة تتعرض لها البلاد

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 8:28 م

أفادت مصادر طبية عراقية اليوم الأحد، بأن العشرات من العراقيين دخلوا إلى المستشفيات جراء الإصابة بحالات إختناق وصعوبة التنفس جراء موجة غبار خانقة وسوء الأحوال الجوية تعرضت لها غالبية المدن العراق.
وأوضحت المصادر أن الفرق الطبية تعمل على معالجة الحالات.
وأوقفت المطارات العراقية حركة الطيران في المطارات بسبب إستمرار موجة الغبار في البلاد كما دعت مديرية المرور العامة العراقيين إلى توخي الحذر الشديد بسبب إنعدام الرؤية في الشوارع فيما أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها على خلفية تصاعد حالات الغبار.

من جهة أخرى، بدأت وزارة الصحة بتنفيذ الخطة الطارئة لمناسبة حلول عيد الفطر في كافة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والوزارات والجهات ذات العلاقة.

وتضمنت الخطة تهيئة سيارات الأسعاف وتوزيعها في التقاطعات والأماكن الدينية والمتنزهات وقيام مصرف الدم بتأمين رصيد كاف من الدم ومشتقاته في مصارف الدم في بغداد والمحافظات.

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