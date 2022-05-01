الدفاع الروسية: تدمير 364 موقعا عسكريا أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، تدمير 364 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها مراكز القيادة ومخازن للأسلحة والوقود.

وعلى صعيد متصل، ذكرت الوزارة في بيان لها نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن القوات الأوكرانية قصفت قرى في منطقة خيرسون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وتعتبر خيرسون أول مدينة كبيرة سيطرت عليها القوات الروسية بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.