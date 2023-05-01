كشف حقيقة تداول منشورين عبر فيسبوك يتضمنان تغيب فتاتين بالدقهلية والشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة تداول منشورين عبر موقع "فيسبوك"، يتضمنان تغيب فتاتين بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً استغاثة بشأن تغيب فتاة عن المنزل بالدقهلية.

وبالفحص أمكن تحديد والد المتغيبة، وباستدعائه وسؤاله، قرر بتغيب كريمته، مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة، عقب خروجها من منزل زوجها في 13 أبريل الجاري؛ لوجود خلافات زوجية بينهما، وأفاد بعودتها للمنزل من تلقاء نفسها، وأنها كانت متواجدة لدى إحدى صديقاتها، وأضاف بعدم قيامه بتحرير ثمة محاضر بغيابها.

وفي السياق ذاته، رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن استغاثة بشأن تغيب فتاة عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وبالفحص أمكن التوصل لزوج شقيقة المذكورة، وباستدعائه وسؤاله، أقر بتغيب شقيقة زوجته في 19 أبريل الجاري، عقب خروجها من منزلها لشراء بعض المستلزمات وتأخرها في العودة، فقام بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها تعاني من مرض نفسي.. وبذات اليوم عُثر عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس وأعادها للمنزل، وأضاف بأنه لم يحرر ثمة محاضر بغيابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.