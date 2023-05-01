 عاصي الحلاني ومروة ناجي يحييان حفلين كبيرين بالأوبرا السلطانية بعمان - بوابة الشروق
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عاصي الحلاني ومروة ناجي يحييان حفلين كبيرين بالأوبرا السلطانية بعمان


نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 11:36 م

يحيي المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلاني حفلين بالأوبرا السلطانية في دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان يومي 19، 18 مايو الجاري قبل بداية الموسم الصيفي الذي يتزامن مع العطلات الصيفية لأبناء الخليج.

وسيقدم الحلاني مجموعة من أجدد أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخرا لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور العربي ويتفاعل معها.

الحفل من المقرر أن تشارك فيه المطربة المصرية مروة ناجي بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وستؤدي مجموعة من أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، بجانب أغانيها الجديدة التي أعدتها خصيصا لهذا الحفل.


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