اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل مباراتي بوركينا وغينيا بيساو

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كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعد انطلاق معسكر منتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البوركينابي يوم 3 يونيو القادم، فيما سيلتقي مع نظيره الغيني يوم 10 من الشهر ذاته.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "هناك أجندة للمنتخب الوطني من 3 إلي 11 يونيو، ولكن المدرب حسام حسن، طلب مزيد من الوقت ومن ثم سيكون معسكر المنتخب بداية من يوم 27 مايو".

وأضاف: الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقدوا جلسة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وأبلغوه برغبتهم في الحصول على أسبوع إضافي قبل انطلاق أي معسكر خاص بالمنتخب".

وتابع: "لاعبو الأهلي لن ينضموا للمنتخب سوى بعد انتهاء خوض منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو".

وأتم: "المنتخب رقم 1 وعلينا إن نتفرغ له وندعمه لتحقيق خطوة التأهل إلى كأس العالم".