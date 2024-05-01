وصول طائرة تحمل 92 طنا من الأدوية إلى أفغانستان

أعلنت منظمة "انقذوا الأطفال"، وصول طائرة، تقل 92 طنا من الأدوية إلى أفغانستان.

وذكرت المنظمة، أمس الثلاثاء في بيان صحفي، أنه بالتزامن مع تسليم تلك الشحنة الطبية، في أفغانستان، سيحصل أكثر من 675 شخصا، في البلاد ، على مساعدات طبية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لمنظمة أنقذوا الأطفال، سيحصل حوالي 400 ألف طفل على علاج طبي، بالتزامن مع تلك المساعدات.

وأضافت المنظمة، أنه تم إرسال الطائرة، التي تحمل 92 طنا من الأدوية، إلى أفغانستان، في أعقاب زيادة في عدد الامراض التي يمكن الوقاية منها.

وفي الوقت نفسه، تقول المنظمة، إنه في الآونة الأخيرة زادت حالات التهابات الجهاز التنفسي والحصبة، بين الأطفال في أفغانستان.