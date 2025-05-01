تحدي البيتزا يشعل أجواء الغردقة ويجذب السياح على الشواطئ

في أجواء مليئة بالمرح والحيوية، نظّمت فنادق ومنتجعات الغردقة مجموعة من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات الشاطئية لجذب السياح ورفع مستوى رضاهم خلال فترة إقامتهم، كان أبرزها "تحدي أكل البيتزا" الذي أُقيم على أحد شواطئ المدينة بمشاركة نزلاء الفندق وفريق الأنيميشن.

وقال علاء الدين محمود، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن قسم الأغذية والمشروبات بالفندق ينظم يوميًا أنشطة ومسابقات ترفيهية على الشاطئ، تشمل تحديات متنوعة في الأكل، وهو ما يلقى استحسانًا وتفاعلًا واسعًا من النزلاء.

وأوضح محمود أن فعالية اليوم، الخميس، تضمنت تحديًا خاصًا لأكل البيتزا، شارك فيه عدد من شيفات قسم المخبوزات والعاملين بقسم الأغذية والمشروبات، إلى جانب السائحين، في أجواء احتفالية أضفت حيوية وبهجة على الشاطئ.

من جانبه، أكد خالد الصغير، مدير أحد فنادق الغردقة، أن منتجعات البحر الأحمر تشهد هذه الأيام معدلات إشغال مرتفعة بالتزامن مع موسم الربيع، حيث تجاوزت نسبة الإشغال 90%، مشيرًا إلى أن السياح الألمان يتصدرون قائمة الجنسيات الوافدة، يليهم البولنديون والروس والهولنديون والبريطانيون.

وتسعى المنشآت السياحية بالغردقة إلى تقديم تجارب مبتكرة تجمع بين المتعة والاسترخاء، مما يسهم في تعزيز موقع المدينة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.