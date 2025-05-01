رياح عاتية وأمطار غزيرة وأمواج عالية وثلوج تضرب نيوزيلندا

غطت تحذيرات من الطقس المتطرف، أجزاء واسعة من نيوزيلندا اليوم الخميس، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى فرض حالة الطوارئ على كرايستشيرش أكبر مدينة في ساوث أيلاند، بينما سجلت هيئة الأرصاد الجوية زوابع "مدمرة" في العاصمة ويلينجتون.

وضربت الثلوج الكثيفة والأمواج العالية أجزاء أخرى من البلاد، ولم يتم تسجيل وفيات أو إصابات خطيرة، كما لم يتضح حجم الدمار بحلول عصر اليوم، ولكن عمليات الإجلاء لم تكن واسعة النطاق.

وصدر تحذير من الرياح، باللون الأحمر في ويلينجتون اليوم الخميس، عند الطرف الجنوبي من نورث أيلاند، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها العاصمة أعلى مستوى من التحذير.

ونصحت السلطات، السكان بالبقاء بالداخل، وتجنب السفر فيما تشكل الرياح التي تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة "تهديدا على الحياة" من تساقط الأشجار والأجسام المتطايرة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية (ميتسرفيس).

وألغيت الرحلات الجوية، من وإلى ويلينجتون طوال اليوم، وتم إيقاف رحلات عبارات الركاب بين نورث أيلاند وساوث أيلاند حتى عصر غد الجمعة، على الأقل.

وانقطعت الكهرباء، عن ألف مبنى تقريبا عصر اليوم الخميس في منطقة ويلينجتون الكبرى التي يبلغ تعداد سكانها 550 ألف نسمة.