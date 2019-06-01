رئيس السلفادور الجديد يعد بمكافحة كل الحواجز للتحول إلى دولة خالية من العنف والفساد

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أدى الرئيس الجديد للسلفادور ورجل الأعمال المحنك ناييب بوكيلي اليوم السبت اليمين الدستورية كرئيس للدولة.

ويعتبر بوكيلي المحافظ الذى يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما أصغر رئيس للدولة في تاريخ البلاد.

ووعد بوكيلي في كلمته بمناسبة حلف اليمين بأنه "سيقاتل ضد كل حاجز وكل سور" يمنع من تحول الدولة إلى دولة خالية من العنف والفساد اللذين يسببان الشقاء فيها.

وقال بوكيلي: "سأحكم سبعة ملايين سلفادوري داخل البلاد وثلاثة بالخارج"، مشيرا إلى أن معظم المهاجرين من السلفادور يعيشون في الولايات المتحدة أو يحاولون الوصول إليها عبر المكسيك.

لا يملك حزب بوكيلي أغلبية برلمانية وسيظل يستحوذ فقط على 11 مقعدا من بين 84 في برلمان البلاد حتى حلول عام 2021 وتستمر الفترة الرئاسية لبوكيلي حتى 2024.

ويحل بوكيلي وهو من أصول فلسطينية وعمل من قبل رئيسا لمدينة سان سلفادور العاصمة محل الرئيس اليساري سلفادور سانشيز سيرين.

ويعني انتخاب بوكيلي نهاية سيادة الحزب اليميني أرينا والقوميين اليساريين في جبهة الحرية "فارابوندو مارتي) التي قدمت جميع الرؤساء منذ نهاية الحرب الأهلية هناك والتي أنهكت السلفادور في الفترة من 1980 إلى 1992.

تعد السلفادور واحدة من أفقر الدول في أمريكا اللاتينية، ويعيش أكثر من ثلث السكان في فقر، وعشرة في المائة من أبناء الشعب يعيشون في فقر مدقع.

وتقع في السلفادور عمليات قتل هي من أعلى نسب القتل في العالم.