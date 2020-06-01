الاحتلال الإسرائيلي يصدر أحكاما على 3 أسرى فلسطينيين بينهم فتيان

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، على 3 أسرى فلسطينيين من بلدة "يعبد" بمحافظة "جنين" شمال الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم فتيان، بـ"أحكام جائرة"، مع غرامة مالية، كما مددت توقيف أسير من البلدة للمرة الرابعة.

وذكر ذوو الأسرى لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن محكمة سالم، حكمت بالسجن الفعلي على الفتيين "اسلام نضال حمارشة" بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل (الشيقل الإسرائيلي يعادل 0.29 دولار أمريكي)، ويزيد "عبد الرحيم أبو عابد" بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل، فيما حكمت على الشاب "رباح نبيل تركمان" بالسجن لمدة ستة شهور مع غرامة مالية بقيمة ألفي شيقل.

ومددت المحكمة إعتقال الأسير "أحمد جواد أبو بكر" للمرة الرابعة على التوالي والذي ما زال في التحقيق بمعتقل عوفر بعد نقله من قسم التحقيق في معتقل بيتاح تكفا.