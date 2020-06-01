الصين تدعو أمريكا إلى القضاء على التمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، على القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، وحماية الحقوق القانونية للأقليات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" على أيدي الشرطة الأمريكية وما أعقبها من احتجاجات - "إن مقتل جورج فلويد يعكس قسوة التمييز العنصري ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة.، ويجب حماية حياة ذوي البشرة السمراء، مع ضرورة أن تعالج واشنطن هذه القضايا بشكل عاجل".

وأضاف جيان" أن قادة دول أفريقية أدانوا بشدة مقتل جورج فلويد، وأن الصين عازمة على مساندة هذه الدول ومعارضة أشكال التمييز كافة وخطاب الكراهية".