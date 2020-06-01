400 مليون دولار لتعويض مودعي 4 بنوك توقف نشاطها في أذربيجان

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أعلن محافظ البنك المركزي الأذربيجاني علمان رستموف، اليوم الاثنين، اعتزام صندوق التأمين على الودائع المصرفية في أذربيجان تخصيص 680 مليون مانات أذربيجاني (400 مليون دولار) لتعويض الودائع المؤمن عليها لعملاء أربعة بنوك توقف نشاطها خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي سيمنح صندوق التأمين على الودائع قرضا بقيمة 480 مليون مانات بضمان الدولة لمساعدته في رد ودائع البنوك، إلى جانب استخدام 200 مليون مانات من أرصدته السائلة في تعويض أصحاب الودائع.

ومن المنتظر تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأذربيجاني بعد هذه الخطوة لأنه سيمنح صندوق التأمين على الودائع القرض بالعملة الأجنبية.

كان البنك المركزي قد ألغى خلال الشهرين الماضيين تراخيص أتابنك وأماره بنك، وأيه جي بنك، وإن.بي.سي بنك بسبب تآكل رأسمالها.