صندوق النقد يوافق على تقديم قرض بمليار دولار لأوغندا

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي لدى أوغندا، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوغندية لتقديم قرض قيمته نحو مليار دولار لمساعدتها في تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان على موقع صندوق النقد القول إنه تم التوصل إلى "اتفاق مع البعثة رفيعة المستوى التي تواصلت مع أوغندا خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الماضي، وينتظر الاتفاق تصديق المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة".

ويتضمن البرنامج الاقتصادي الذي تعهدت الحكومة الأوغندية بتطبيقه مقابل الحصول على القرض تبني سياسة مالية متزنة توفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والاستثماري المطلوب مع السيطرة على مستوى الدين العام وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين مرونة القطاع المالي في البلاد.