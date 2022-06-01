جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبي عن التحليل الإحصائي بالبحث العلمي

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن "التحليل الإحصائي في البحث العلمي"، والذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة، واستمر لمدة يومين بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن البرنامج يأتي ضمن حقبة البرامج الهادفة لتنمية البحث العلمي، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بتحليل بيانات الأبحاث العلمية إحصائيا وعرضها بطريقة علمية على هيئة رسائل أو نشرات، بالإضافة إلى تغيير اتجاهاتهم إيجابيا نحو تبني تحليل بيانات أبحاثهم العلمية وتفسير نتائجها.

وأوضح الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن البرنامج التدريبي حاضر به الدكتور خلف على همام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والمدرب المعتمد بالمركز، مشيرا إلى تضمن العديد من الأهداف التفصيلية، ومنها التعريف بالبيانات الإحصائية وأنواعها سواء كانت وصفية أو كمية، وكيفية طرق أخذ العينات البحثية، والتعريف بأنواع التجارب العلمية وأسس تصميم التجارب، إلى جانب الطرق المختلفة للتحليل الإحصائي وكيفية تحديد الطريقة الملائمة للتحليل حسب نوع البيانات وتصميم التجربة والهدف من البحث، وأيضا معالجة البيانات ووضعها في الصورة الملائمة للتحليل الإحصائي.

وأشاف عنبر أن البرنامج التدريبي اشتمل أيضاً على طريقة استخدام برامج وتطبيقات متنوعة للتحليل الإحصائي، كيفية تفسير نتائج التحليل الإحصائي وعرض النتائج البحثية في الصورة الملائمة للنشر العلمي، باستخدام أجهزة الحاسب الآلي.