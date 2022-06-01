ستولتنبرج في واشنطن في زيارة عمل يلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين بارزين

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يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج بزيارة عمل إلى واشنطن تستمر حتى 3 يونيو الجاري.

وذكر بيان للحلف أنه من المتوقع أن يلتقي ستولتنبرج مسؤولين أمريكيين بارزين من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأوضح البيان أن الأمين العام للحلف سيلقي كلمة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة لجامعة جونز هوبكنز.

وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع بلينكن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، وسيتم الإدلاء بتصريحات مشتركة مع وزير الدفاع الأمريكي غدا الخميس.