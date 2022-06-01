جولة ميدانية لمحافظ الغربية في 5 قرى لمتابعة مشروعات حياة كريمة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاربعاء، مواقع العمل بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة نسب نهو المشروعات والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل الانتهاء من تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ بقرية نهطاي مجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذي بلغت نسب نهو الأعمال به 100% بإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه، ومركز تنمية الأسرة بنسبة تنفيذ 42% وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وأعمال بدء حفر نقطة الشرطة بنهطاي بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ مجموعة من الشوارع الجانبية بالقرية، التي يتم بها أعمال الرصف باستخدام الطبقة الأسمنتية، ذلك إلى جانب أعمال الرصف بطريق قائم نهطاي المؤدي لترعة الخضراوية، حيث تم فرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف.

وتابع جولته في نهطاي، حيث تفقد موقع تبطين ترعة الوصلة الشرقية بتكلفة 8.9 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة الذي تم الانتهاء من الهيكل الخارجي وجاري أعمال تركيب الكهرباء بنسبة تنفيذ 65% بإجمالي تكلفة 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال رفع كفاءة كوبري مصرف العطف، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد مشروع توسعات محطة صرف صحي قرية نهطاي بطاقة 10/5 ألف متر مكعب.

وفي سياق متصل، تفقد رحمي أعمال إحلال وتجديد كوبري مصرف زفتى القبلي بتكلفة 4.1 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 12%، وأعمال توسعة وتطوير محطة الصرف الصحي بقرية الغريب، أعمال إحلال وتجديد كوبري كفر شبرا قلوج على جانبية ترعة عمر بك.

وفي قرية حانوت، تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء نقطة شرطة حانوت، مركز شباب حانوت ومركز طب الأسرة، مجمع الخدمات الزراعية.

واختتمت الجولة بتفقد المشروعات بقرية شرشابة، حيث تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية وحدة طب الأسرة، مركز الشباب، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية.