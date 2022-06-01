الكرملين يتهم الغرب بتأجيج التوترات من خلال إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

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اتهم الكرملين الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بتأجيج التوترات مع موسكو من خلال إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في ردع الغزو الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في أعقاب الإعلانات عن إرسال أسلحة من ألمانيا وأمريكا لأوكرانيا: "نعتقد أن الولايات المتحدة تقوم عن عمد وبدأب بالعمل على تأجيج التوترات.. الولايات المتحدة تتمسك بنهج القتال مع روسيا حتى أخر أوكراني".

وأضاف بيسكوف، أن روسيا لا تعتقد أن تطمينات أمريكا وأوكرانيا بأن منظومة الصواريخ الجديدة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا ذات ه أغراض دفاعية فقط.

وأوضح أن الجيش الروسي يعتبر ذلك تهديدا مباشرا وسوف يتخذ الإجراءات المناسبة.