ميركل: هجوم روسيا على أوكرانيا نقطة تحول جذرية

في أول خطاب علني لها منذ خروجها من السلطة قبل نحو ستة شهور، وصفت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه يمثل "نقطة تحول جذرية".



ورأت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، في برلين مساء اليوم الأربعاء أن غزو روسيا للبلد المجاور لها يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي في تاريخ أوروبا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.



وأعربت ميركل عن تضامنها "مع أوكرانيا التي تتعرض للهجوم والسطو من روسيا ودعم حقها في الدفاع عن نفسها".



وتابعت ميركل أنها تدعم كل جهود الحكومة الألمانية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والأمم المتحدة الرامية إلى " وقف هذه الحرب العدوانية البربرية".



تجدر الإشارة إلى أن ميركل ألقت خطابا مساء اليوم في تأبين رئيس اتحاد النقابات الألماني راينر هوفمان أمام أكثر من 200 ضيف وذلك بعد احتجاب عن الظهور العلني استمر على مدار شهورا.



وكان بين الحضور العديد من رفاق هوفمان من الساسة والنقابيين.