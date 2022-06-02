تحدث طارق حامد، لاعب الزمالك، عن فترة تأهيله الحالية من الإصابة التي يعاني منها.

وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية لقناة «صدى البلد»: «لا أعاني من إصابة مزمنة، لكني خضت مباريات الفترة الماضية وأنا غير مكتمل الجاهزية».

وأضاف: «أنا لاعب محترف وأحب أن أكون جاهزًا داخل الملعب بنسبة 100%، ولن أضر نفسي، واتواجد في اسبانيا من أجل التأهيل فقط».

وأكمل: «كنت في ألمانيا للعلاج، وهم من نصحوني بالتأهيل في إسبانيا، وأثق فيمن يؤهلني».

وعن حقيقة توقيعه لفريق اخر.. قال: «لن أوقع لأي ناد، والتفاوض لا يتم معي بل مع وكيلي، سواء مع الزمالك المستمر تعاقدي معه حتى 30 أغسطس، أو مع أي فريق آخر».

وأتم: «كل ما حدث معي ساكشفه في الوقت المناسب، لكن الأكيد أن كل ما يقال عني الآن أو سابقا من إعلاميين أو مسؤولين ليس صحيحًا».