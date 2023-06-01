أمين فتوى: الوسطية تساعد الأبناء على إدراك ثقافات العصر وعدم التخلي عن قيمنا

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «تربية الأبناء من أهم الموضوعات المتعلقة بالثقافة والتوعية الأسرية الرشيدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس: «إننا في عصر نحتاج فيه جدًا أن نعرف كيف نتعاون مع أبنائنا، وإعانتهم في الحياة الجديدة وعصر مواقع التواصل والثقافات المفتوحة».

وأشار إلى أن الكتاب الصادر عن «الإفتاء» بعنوان «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة»، أكد أهمية الوسطية والاعتدال في كل شيء، كالنفقات والعيش في العصر الحالي، مستشهدًا بقوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».

ولفت أمين الفتوى إلى أن الوسطية تساعد الأبناء على إدراك ثقافات العصر الحالي، وعدم التخلي عن القيم والأخلاق التي ورثناها وعرفناها، مشددًا على أهمية التمسك بتلك المبادئ.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية كتاب «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة»، بالتعاون مع وزارة العدل، وغطَّى الموضوعات كافَّة التي تهمُّ الأسرة المصرية.

ووزعت دار بتوزيع الدليل على المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية لإهدائه إلى الأزواج عند عَقْدِ القران، كما تعتزم تحويل محتوى الدليل إلى برامج تدريبية وتأهيلية للمُقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إطلاقها حملات إعلامية لنشر أهداف الدليل، فضلًا عن نشر محتوى الكتاب على هيئة «بوستات» عبر منشورات على منصَّات التواصل الاجتماعي.