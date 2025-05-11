باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند

ألغيت نحو 150 رحلة جوية في جميع أنحاء باكستان، اليوم الأحد، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند والاستعادة الرسمية لعمليات المجال الجوي، طبقا لما أكدته مصادر في سلطات الطيران.

وتسببت عمليات الإلغاء في تعطيل عشرات الرحلات الداخلية والدولية، حيث أشارت سلطات الطيران، إلى استمرار حالة عدم اليقين المستمر والقيود اللوجستية كأسباب رئيسية، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

ومن بين الرحلات المتضررة 10 رحلات مقررة للحجاج، بما في ذلك 3 رحلات مغادرة من لاهور، واثنتان من إسلام آباد، وواحدة من ملتان؛ مما أثار مخاوف بشأن الركاب المسافرين للحج.

ويواصل مسئولو المطارات وشركات الطيران، مراقبة الوضع، ومن المتوقع صدور تحديثات أخرى في وقت لاحق من اليوم.



