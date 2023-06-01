 عضو محافظي البنك المركزي الأوروبي يستبعد تخفيف السياسة النقدية قبل تباطؤ معدل التضخم الأساسي - بوابة الشروق
الخميس 1 يونيو 2023 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

عضو محافظي البنك المركزي الأوروبي يستبعد تخفيف السياسة النقدية قبل تباطؤ معدل التضخم الأساسي

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
طوكيو (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:38 ص

قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رين قوله في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس "وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي.. من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا".

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء.

ومن المتوقع أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" في وقت لاحق من اليوم تراجع معدل التضخم العام في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى 3ر6%، في حين من المحتمل أن يسجل معدل التضخم الأساسي تحركا طفيفا.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس منذ يوليو الماضي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في العام الماضي.

ومن المتوقع زيادة الفائدة مرتين خلال الشهرين الحالي والمقبل بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك