الأهلي القطري يجدد عقد مدربه نيبوشا لموسم إضافي

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي القطري، برئاسة عبدالله يوسف الملا مساء الأربعاء تجديد التعاقد مع المدرب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش لقيادة الفريق لمدة موسم إضافي ينتهي صيف العام 2024.

وذكر الأهلي القطري في بيان عبر موقعه الرسمي : "يأتي تجديد عقد المدرب نيبوشا مع الفريق في إطار حرص النادي على الاستقرار الفني في الموسم الرياضي المقبل".

وأضاف : "يتطلع النادي لتحقيق إنجازات ترضي محبيه بظهور مميز لعميد الأندية القطرية والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري والكأس" .

وتولى نيبوشا تدريب الأهلي في منتصف موسم 2019 /2020 هو يحمل رؤية تتوافق مع تطلعات إدارة النادي الأهلي ويسعى لتحقيقها في الموسم الرياضي المقبل الذي يشهد الكثير من التحديات التنافسية في ظل زيادة عدد المحترفين في دوري نجوم قطر .

ويبدأ المدرب حاليا في وضع برنامجه التحضيري وإعداد الفريق للموسم من خلال معسكره الخارجي والداخلي في تموز/يوليو المقبل.