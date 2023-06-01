مفوض السلم والأمن الإفريقى لـ الشروق: أولوياتنا وقف إطلاق النار بشكل دائم في السودان

- بانكولي أديوي: الاتحاد الإفريقي أطلق خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية

- نتعاون مع مصر والأطراف الإقليمية والدولية كافة لتحقيق السلام المستدام في السودان

أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي، أن الاتحاد الأفريقي أطلق خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن أولوياته حاليا التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم في السودان.

وقال أديوي في تصريحات لـ"الشروق" على هامش زيارته إلى القاهرة، أنه بحث خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الأربعاء، مستجدات الأوضاع في ليبيا والسودان، وملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي، وكذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في قارة أفريقيا.

وحول دور الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع الدائر في السودان، أكد أديوي أن الاتحاد يتمتع بدورً ريادي ويعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل استقرار البلاد، لكن أولوياتنا هي وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتحقيق السلام المستدام في السودان.

وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد أطلق خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، وتسوية النزاع، وتتضمن عدد من البنود لضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وأكد أديوي أن الاتحاد الأفريقي يعمل جاهداً مع مصر، ودول الخليج، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (منظمة الإيجاد) من أجل دعم التعاون مع الفرقاء السياسيين بالسودان، مشددا على أهمية العودة إلى المسار السياسي وتحقيق التوافق.

كما نوه بأن زيارته إلى القاهرة تأتي في إطار إنعقاد ورشة عمل مراجعة سياسة الاتحاد الإفريقى ذات الصلة فى مجال إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وذلك برعاية وزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومفوضية الاتحاد الإفريقى، ووكالة التنمية الإفريقية "نيباد"، لاسيما أن هذا الملف يحظى برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد أديوى بالدور المصرى فى ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، قائلاً: إن مصر لها دورها محوري في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والسلام المُستدام بالقارة، وهذا يمنح فرصة لجميع المشاركين في ملف إعادة الإعمار للاهتمام بقضايا المرأة والشباب من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا".