الأرصاد الجوية: استمرار ذروة التقلبات الجوية غدا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ذروة التقلبات الجوية غدا الجمعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي الموجود في الصحراء الغربية والكتل الهوائية الجنوبية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 40 درجة مئوية، فضلا عن أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة خلال فترات الليل.



ولفتت إلى استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الذي يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية إلى الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.



وتوقعت د. منار غانم عضو الهيئة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - أن تشهد البلاد تحسنا في درجات الحرارة وهدوءا في حركة الرياح اعتبارا من بعد غد السبت، وسوف تتحول الكتل الهوائية إلى كتل هوائية شمالية ينتج عنه انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 إلى 6 درجات عما هي عليه الآن على المحافظات الشمالية وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية فترة النهار، كما سيتم زوال الأتربة والرمال، فضلا عن هدوء في سرعات الرياح.



وقالت، إن المواطن سيشعر بارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات الأولى القادمة من ليل الخميس عن مثيلاتها في الليالي الماضية وستكون درجات الحرارة 26 إلى 27 درجة مئوية، مع وجود فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووجود بعض الأتربة والمثيرة للرمال.