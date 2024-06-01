روسيا تستهدف مجددا شبكة الطاقة في أوكرانيا

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن روسيا استهدفت أوكرانيا مجددا، بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، واستهدفت في الأساس البنية التحتية للطاقة.

وكتب جالوشينكو في منشور على منصة فيسبوك، اليوم السبت، أن المنشآت في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكيروفوهراد وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا تعرضت للهجوم. كما تضررت أهداف مدنية أخرى في العملية.

وفي بلدة بالاكليا في منطقة خاركيف، أصيب 12 شخصا جراء أهداف على المباني السكنية بينهم ثمانية أطفال.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 53 صاروخا، وصواريخ كروز، 47 طائرة مسيرة. وجرى إطلاق عدد من صواريخ كروز من بعيد، من خلف الحدود بالقاذفات الروسية الاستراتيجية "تي يو-95" في منطقة ساراتوف أو من فوق بحر القزوين.

وقال سلاح الجو إنه جرى إسقاط 30 صاروخا طراز "كي اتش-101" و4 صواريخ كاليبر، وصاروخ إسكندر. وتم اعتراض 46 من أصل 47 مُسيرة.

ويأتي الهجوم ضمن الجهود الروسية الممنهجة لتدمير إمدادات الطاقة الأوكرانية. وعلى مدار العامين الماضيين، دمر الجيش الروسي بالفعل نحو ثمانية آلاف ميجاواط من قدرة شبكات الطاقة في أوكرانيا.