حقيقة ادعاء شخص إلقاء رجال الشرطة القبض على نجله وتلفيق قضية سلاح له بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ادعاء شخص من خلال حسابه على "فيسبوك " قيام رجال الشرطة بمركز شرطة كفر الشيخ، بإلقاء القبض على نجله، وتلفيق قضية حيازة أسلحة له، والاستيلاء على مبلغ مالى وهواتف محمولة من المحل الخاص به وتحطيم محتوياته.

بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة كفر الشيخ، بإلقاء القبض على نجله، وتلفيق قضية حيازة أسلحة له، والاستيلاء على مبلغ مالى وهواتف محمولة من المحل الخاص به وتحطيم محتوياته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلاً، وأن الحقيقة تتمثل فى ورود معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام نجل الشاكى بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 فرد محلية، 3 طبنجات، عدد من الطلقات، مبلغ مالى)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار الشرعية والقانون.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وقيام الشاكى بالادعاء الكاذب لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نجله.

وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص من ادعاءه الكاذب أقر به. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.