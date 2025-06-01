مباحثات هاتفية بين المدير العام للوكالة الدولية ووزير الخارجية الإيراني

أجرى رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مباحثات هاتفية مع سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية، للأنباء اليوم الأحد، بأن جروسي مساء أمس السبت، أجرى مباحثات هاتفية مع عراقجي.

واستعرض الجانبان، آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية ورفع العقوبات، كما ناقشا التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بشأن إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى التعاون المستمر بين إيران والوكالة، منوها بأن "جميع الأنشطة النووية الإيرانية تجري تحت إشراف الوكالة وضمن إطار اتفاقية الضمانات، دون وجود أي انحراف في الأنشطة أو المواد النووية".

ودعا المدير العام للوكالة، إلى "عكس الحقائق بصورة تُغلق الطريق أمام استغلال بعض الأطراف لهذه المنظمة الدولية؛ لتحقيق مآرب سياسية ضد الشعب الإيراني".

وطلب وزير الخارجية الإيراني، من جروسي أن يوضح خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، طبيعة التعاون القائم بين إيران والوكالة، محذرا من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي؛ لأن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، وأن مسئولية العواقب المترتبة على ذلك ستقع على عاتق الأطراف التي تستخدم الوكالة وآلياتها كأداة لخدمة أجنداتها السياسية ضد إيران.