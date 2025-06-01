الحوثي: نفذنا 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية منها مطار بن جوريون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أكد أن "العملية حققت هدفها بنجاح" وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار..

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، إحداها مطار بن جوريون وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرات مسيرة.

وقال سريع، في بيان مصور نشر على حسابه على منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأكد أن "العملية حققت هدفها بنجاح" وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وتابع أن قوات الجماعة "نفذت أيضا 3 عمليات بالطيران المسير على 3 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي" في مناطق تل أبيب وأشدود وإيلات.