وزير الطاقة الباكستاني: الحكومة ليست بصدد إلغاء دعم الكهرباء

أوضح وزير الطاقة الاتحادي الباكستاني، أويس لغاري، أن حكومة بلاده ليست بصدد سحب دعم الكهرباء عن المستهلكين المشمولين بالحماية، نافيا صحة التقارير التي أشارت خلافا لذلك، واصفا إياها بأنها غير دقيقة ومضللة.

وقال لغاري، أثناء حديثه أمس الأحد بشأن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع الكهرباء ، إن عدد المستهلكين المشمولين بالحماية ارتفع من 5ر9 مليون إلى 5ر21 مليون خلال السنوات الأربع الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف أن نحو 57ر29 مليون مستهلك منزلي، يمثلون 86% من إجمالي المستهلكين، يحصلون حاليا على الكهرباء المدعومة.

وأشار الوزير إلى أن حجم دعم الكهرباء ارتفع من 199 مليار روبية إلى 423 مليار روبية، في حين يبلغ إجمالي الدعم المقدم لقطاعي الزراعة والاستهلاك المنزلي 527 مليار روبية.

وشدد الوزير على أن المستهلكين المستحقين سيستمرون في تلقي الدعم دون انقطاع من خلال النظام الذي يعتمد على رمز الاستجابة السريعة (باركود).

وأوضح لغاري أن الحكومة استحدثت آلية تسجيل لضمان توجيه الدعم حصرا إلى المستهلكين المستحقين.