مقتل 8 بينهم رضيع في حادث تصادم حافلة غربي تركيا

اصطدمت حافلة ركاب كانت تقل مسافرين لقضاء العطلة، بحواجز على الطريق السريع في غرب تركيا، واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر، بحسب ما ذكرته السلطات التركية ووسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح التركية" بأن الحافلة، التابعة لشركة باموكالي للسياحة، اصطدمت، بحواجز على الطريق السريع في محافظة دنيزلي، في الساعة 0140 من صباح أمس الأحد بالتوقيت المحلي، بينما كانت تقل 38 راكبا وثلاثة من العاملين، الذين كانوا في طريقهم من إزمير إلى مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط.

وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق التهم الحافلة سريعا. وتم إرسال فرق للطوارئ، تشمل مسعفين ورجال إطفاء وأفراد من الشرطة ووحدات للاستجابة للكوارث وأفراد من قوات الدرك، إلى موقع الحادث.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في مكان الحادث، بينهم سائق الحافلة /50 عاما/ وطفل رضيع /تسعة أشهر/. وذكرت السلطات أنه قد تم تسجيل 33 إصابة أخرى، بعضها إصابات خطيرة.