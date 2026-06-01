رئيسة المكسيك تتهم أمريكا بالتدخل في الشئون الداخلية لبلادها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادها.

وقالت شينباوم، أمس الأحد، خلال تجمع لمؤيديها في مكسيكو سيتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزها في الانتخابات، "نحن لا نقبل التدخل. نحن دولة حرة ومستقلة وذات سيادة".

وأضافت شينباوم أن وكالة تابعة لوزارة العدل الأمريكية طلبت اعتقال عشرة مكسيكيين تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الأمريكية.

وأوضحت شينباوم أن من بينهم حاكم ولاية، ورئيس بلدية، وعضوا حاليا في مجلس الشيوخ المكسيكي.

ولم تكشف الرئيسة المكسيكية عن أسماء الأشخاص المعنيين أو مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل في البداية.

وقالت شينباوم "إذا حددت دول أجنبية من هو المذنب ومن هو البريء، أو مارست ضغوطا على المؤسسات المكسيكية، فإن ذلك لا يعد تعاونا بل تدخلا".

وأضافت شينباوم أن "المكسيك ليست دمية بيد أحد".

وتأتي تصريحات شينباوم في وقت يتصاعد فيه الجدل في المكسيك بشأن النفوذ الأجنبي في الانتخابات في البلاد.



