كييف تعلن إسقاط 228 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 228 من أصل 265 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 265 طائرة مسيرة من طرازات "شاهد"، و"جيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وميليروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 228 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و365 ألفا و470 فردا، من بينهم 1410 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11966 دبابة، و24659 مركبة قتالية مدرعة، و43037 نظام مدفعية، و1820 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1399 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و322179 طائرة مسيرة، و4693 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و101621 من المركبات وخزانات الوقود، و4239 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.