قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في انفجار وقع بمصنع تابع لشركة "هانوا إيروسبيس" في مدينة دايجون بوسط البلاد.

وقالت السلطات إنها تلقت نحو 30 بلاغا عن الانفجار في الساعة 10:59 صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونشرت سلطة الإطفاء نحو 100 فرد و30 قطعة من المعدات في موقع الحادث، وتم إخماد الحريق الساعة 1:07 بعد الظهر.

ويعتقد مسؤولو الشرطة ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع في مصنع رقم 56، المكون من طابق واحد، حيث تجرى عمليات تنظيف وتطهير للمواد المتفجرة، وأوضحوا أنهم يعتزمون التحقيق في السبب الدقيق للحادث.