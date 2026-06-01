نقابة الصيادلة: الأدوية المغشوشة عالميًا تتجاوز 220 مليار دولار سنويًا

تحدث الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن أنواع المنشورات المختلفة الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إلى منشورات الغش الدوائي، والتي تشير إلى رصد مستحضرات بأسماء تُجارية مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ولكنّها لم تُنتج بمصانع مُرخصة.

ونوّه إلى منشورات السحب الدوائي، والمرتبطة برصد متغيرات فيزيائية أو كيميائية في المستحضرات بعد خروجها من المصانع وتوزيعها على الأسواق، من خلال عينات السحب العشوائي، معلقًا: «دا المفروض إن إحنا نقول للجهات شكرًا».

وتابع أن هذه المستحضرات المُخالفة للمعايير المُسجلة بهئية الدواء المصرية، تُسحب وتُحرز، وتتخذ الإجراءا اللازمة تجاهها.

ونصح بالابتعاد عن «تجار الشنطة» الذين يبيعون المستحضرات المُهربة والمغشوشة القادمة من الخارج، مضيفًا أن حجم تداول الدواء عالميًا تجاوز الـ1900 مليار دولار سنويًا، وتبلغ نسبة القاهرة به 8 مليار دولار.

وقال إن نسبة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تتجاوز الـ220 مليار دولار، مضيفًا: «فإحنا مصر الحمد لله من أقل الدول في الشرق الأوسط بفضل الرقابة الصارمة».

ودعا إلى دعم الرقابة المصرية الصارمة على سوق الدواء، عبر إبلاغ المواطنين لهيئة الدواء فور رصد أي مخالفة.

وتابع أنه يُفضل تقليل الاعتماد على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301 فيما يتعلق بنواقص الأدوية، قائلًا: «المفروض كل الأدوية حتى اللي فيها نقص لازم تبقى موجودة في الصيدلية العادية أنا كمواطن انزل من بيتي الاقي الدواء بتاعي».

وحثّ على تسهيل عمليات تكويد الصيدليات المصرية، والتي تبلغ 80 ألف صيدلية، وإلزام شركات توزيع الأدوية بهذه العملية.

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أسباب قرار هيئة الدواء المصرية سحب 4 مستحضرات طبية لعلاج المعدة والأورام من الأسواق.

ونوّه إلى أن عينات السحب العشوائي من الأسواق، ربما تكشف عن وجود متغيرات فيزيائية بالأدوية، تؤدي لسحبها من الأسواق، لافتًا إلى دعم شركات التصنيع الدوائي لهذه العمليات التي ربما تكشف عن تواجد أدوية مغشوشة.

وأكمل: «ممكن تكون الحاجات من الحاجات دي مغشوشة لشركات بتبيع كتير ومتعرفش بس هيئة الدواء لما بتسحبها بتطلع منشور بسحبها».